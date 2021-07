Chiesa, retroscena Liverpool. La posizione della Juventus

C’è un retroscena da raccontare su Federico Chiesa, che per due volte ha vinto il premio di miglior giocatore nei match giocati dall’Italia all’Europeo.

«Se in Italia non mette tutti d’accordo (Sacchi lo ha definito un “un solista che fatica a muoversi con e per la squadra”) in Inghilterra sono pazzi di lui. A sostenerlo è il portale calciomercato.com. Gli inglesi lo adorano per i suoi scatti improvvisi, per le sue scorribande offensive, per la capacità di puntare e salare l’uomo in velocità. Chiesa è diventato un giocatore moderno, finalmente concreto sottoporta. Sono qualità che hanno accesso i radar dei principali club inglesi, che hanno chiesto informazioni in questi giorni. Uno su tutti: il Liverpool.

Juventus, Chiesa non si tocca

Il Liverpool è a caccia di un nuovo esterno d’attacco da regalare a Klopp. Il nome di Chiesa è sul taccuino dei Reds dai tempi della Fiorentina, con la quale era stato raggiunto un accordo di massima. La voglia dell’attaccante classe 1997 di vestire la maglia della Juve fece però saltare l’affare. Juve che ora se lo tiene stretto, che lo considera incedibile, salvo offerte spiazzanti. Una scelta tecnica ed economica, considerando il fatto che Agnelli, per lui, in tre anni, ha previsto un investimento che può arrivare fino a 60 milioni di euro.