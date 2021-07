Calciomercato Juventus, punta i piedi | Accordo o addio gratis

Calciomercato Juventus, dilemma Cherubini: accordo o addio gratis. Bisognerà trovare una soluzione a stretto giro di posta.

In una sessione di calciomercato che si preannuncia incredibilmente povera di colpi importanti, le eventuali cessioni che si riuscirà a mettere a segno, oltre a rappresentare un’occasione salvifica per monetizzare, permetterebbe di snellire rose ingombranti e difficili da gestire. Ne sa qualcosa la Juventus, la cui lista degli esuberi è piuttosto lunga e comprende nomi importanti. Tra questi, impossibile non citare Federico Bernardeschi, attualmente impegnato con la maglia della Nazionale agli Europei, il cui futuro alla Juventus, però, è ancora tutto da scrivere.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, pronto l’assalto | Richiesta folle: 90 milioni!

Calciomercato Juventus, problema Bernardeschi | Le soluzioni sul tavolo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane si terrà un summit tra gli uomini mercato bianconeri e l’agente del calciatore, Mino Raiola, per provare a delineare una strategia di comune accordo. Il suo contratto scade nel 2022: ragion per cui, la Juve vorrebbe cederlo quest’estate, per riuscire a racimolare qualche milione dal suo addio e non mettere a bilancio una sanguinosa minusvalenza, alla luce dell’investimento fatto per prelevarlo dalla Fiorentina. Fino ad ora, però, l’esterno ha rifiutato le proposte ricevute: una situazione, dunque, da sbrogliare a stretto giro di posta.