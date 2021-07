Calciomercato Juventus, doccia gelata | Annuncio dalla Spagna

Calciomercato Juventus, annuncio dalla Spagna: doccia gelata per Cherubini.

Nei giorni scorsi il nome di Antoine Griezmann era ritornato a circolare in orbita Juve. Non che i bianconeri si fossero formalmente prodigati ad esporsi troppo per l’ex pupillo del Cholo Simeone, ma qualcosa a livello di sondaggi esplorativi sembrava esserci stato, alla luce del probabile addio di Cristiano Ronaldo. La pista Griezmann, dunque, al netto delle oggettive difficoltà, avrebbe potuto portare a dei benefici tangibili; il condizionale, però, è d’obbligo, perché l’indiscrezione trapelata dalla Spagna smentisce categoricamente quello che era dato ormai di fatto.

Calciomercato Juventus, El Chiringuito sicuro: “Griezmann non sarà dei bianconeri”

Il giornalista di El Chiringuito Tv, Alex Silvestre, ha però fatto chiarezza sulla questione. Ecco le sue parole: “Il Barça non ha comunicato nulla a Griezmann, non gli hanno detto che vogliono venderlo”. Dichiarazione che pone una pietra tombale sulle speranze della Vecchia Signora di poter anche solo cullare il sogno Griezmann: il francese è destinato a restare in Catalogna, anche perché il suo contratto scade nel 2024, e il calciatore non ha mai esternato il desiderio di cambiare aria. I blaugrana, d’altronde, non hanno ancora chiuso la questione Messi, che attualmente è svincolato: ragion per cui, appare piuttosto improbabile che gli spagnoli decidano di privarsi di un altro gioiello in attacco.