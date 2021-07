Calciomercato Juventus, il campione ha deciso | Resta in bianconero

#Cristiano #Ronaldo ha deciso di restare alla #Juventus la prossima stagione.

Come rivelato dall’esperto di calciomercato Pedro Sepulveda nel corso di una diretta Podcast, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di restare alla Juventus anche la prossima stagione. Una notizia che aspetta ancora conferme ufficiali, ma che ha un suo perché: il ventaglio di possibili soluzioni per il plurivincitore del Pallone d’Oro si è drasticamente ridotto, anche perché il Psg non sembra convinto della bontà dell’affare e un eventuale ritorno al Manchester United è un’ipotesi remota, alla luce dell’esoso acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile rinnovo per un altro anno del contratto del portoghese; uno scenario suggestivo ma che non rispecchia le intenzioni dei vertici dirigenziali bianconeri, che ovviamente, laddove dovesse essere confermata quest’indiscrezione, si vedranno “costretti” a ridisegnare i futuri colpi in entrata. Stando così le cose, le chances relative all’acquisto di Vlahovic e Icardi, ad esempio, si riducono al lumicino: più probabile che si cerchi un profilo che possa fungere anche da gregario, e che non infici troppo a bilancio. Seguiranno aggiornamenti.