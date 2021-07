Calciomercato, rivelazione in diretta | “Sarebbe bello giocare alla Juventus”

Calciomercato Juventus, l’attaccante strizza l’occhio ai bianconeri: “Sarebbe bello giocarci”. Ecco l’intervista integrale

Nelle scorse settimane il profilo di Eldor Shomurodov è stato accostato anche alla Juventus, dal momento che i bianconeri sono alla ricerca di un vice Morata che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri, alla luce della sempre più probabile permanenza di Cristiano Ronaldo. L’uzbeko classe ’95, che in questa stagione è esploso con la maglia del Genoa, avendo messo a segno 8 goals e 2 assist in 32 apparizioni tra campionato e Coppa Italia, ha rilasciato un’intervista ad un portale russo, nella quale ha parlato sia dell’interessamento della Roma, che di quello della Juventus. Ecco le sue parole:

“Ho detto già da tempo che sono un grande tifoso del Chelsea, il mio agente ha anche rapporti con il patron Roman Abramovich. Sinceramente non so nulla delle voci, ma mi farebbe piacere compiere il prossimo passo della mia carriera alla Juventus, sarebbe bello.”

Se non è un ammiccamento, poco ci manca. Vero è che la Juve si è limitata, almeno per il momento, a compiere solo dei sondaggi esplorativi, riservandosi di affondare il colpo nei prossimi mesi. Staremo a vedere se e quando ci creeranno i presupposti giusti per il trasferimento di Shomurodov in bianconero.