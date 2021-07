Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero farsi sotto un importante colpo dall’estero: si parla di un fuoriclasse del Barcellona.

Calciomercato Juventus, già sondato quando a sedere sulla panchina c’era Pirlo, Coutinho potrebbe rientrare nei piani dei bianconeri. Giocatore molto importante e un autentico crack dal Barcellona. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato la testata spagnola ‘Don Balon’ che annuncia del possibile ritorno in Italia del brasiliano, già in passato, infatti, vestì la maglia dell’Inter. Coutinho potrebbe quindi essere un profilo decisamente importante per il presente bianconero ma non dal punto di vista economico.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole il fuoriclasse | 65 milioni sul piatto

Il Barca, infatti, per il proprio pupillo in uscita chiederebbe almeno 65 milioni di euro. Cifra congrua al rendimento del giocatore, sempre sopra le righe, anche se il club catalano non riuscirebbe a garantirgli più un posto da titolare.