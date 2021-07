Calciomercato Juventus, Bernardeschi alla Roma? | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, pazza idea Bernardeschi-Roma: rivelazione in diretta che apre uno scenario interessante.

La lista degli esuberi in casa Juventus è folta. Da Demiral a Rugani, passando per Ramsey fino ad arrivare a Bernardeschi: tutti calciatori che la Vecchia Signora vorrebbe piazzare, ma per i quali fino ad ora non sono arrivate offerte concrete sul piatto. Qualcosa, però, potrebbe muoversi a stretto giro di posta. Secondo quanto rivelato da Sandro Sabatini nel corso della diretta su Sportmediaset, a Mourinho piace e non poco il profilo dell’ex esterno della Fiorentina, soprattutto per la sua poliedricità tattica, che gli consente di giostrare in vari ruoli dell’attacco.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi piace a Mourinho: la situazione

Non è ancora cominciata una vera e propria trattativa: questo è bene sottolinearlo per evitare spiacevoli equivoci. Tuttavia, il fatto che lo Special One apprezzi la poliedricità tattica di Bernardeschi, può alla lunga rivelarsi decisivo. Ricordiamo che il contratto dell’ala offensiva scade nel 2022, e la Juventus fino ad ora non ha avanzato alcun tipo di proposta di rinnovo. Anzi, nelle prossime settimane, ad Europeo finito, è in programma un summit con l’agente del calciatore, Mino Raiola, per stabilire il da farsi: l’intenzione dei vertici dirigenziali bianconeri è quella di privarsi di lui, ma laddove non si presentassero offerte concrete sul piatto, Cherubini potrebbe anche essere “costretto” a rinnovargli il contratto, per non perderlo a zero.