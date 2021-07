Calciomercato Juventus, come giocherebbe oggi: l’undici di Allegri

Il calciomercato della Juventus nelle prossime settimane scombussolerà la probabile formazione bianconera di Allegri?

Questa la domanda che si fanno i tifosi, che sperano nella possibilità che a breve possano arrivare rinforzi per il tecnico livornese. Chiamato dalla dirigenza a prendere il posto di Andrea Pirlo per aprire un nuovo ciclo vincente. Per farlo ha però indubbiamente bisogno di innesti in tutti i reparti. Come giocherebbe oggi? La probabile formazione è possibile per ora immaginarla soprattutto guardando agli elementi in rosa. Allegri probabilmente opterà per un 4-3-3 o 4-3-1-2, modulo che sembra essere congeniale alle caratteristiche dei giocatori in squadra. Aspettando chiaramente rinforzi.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: le ultime novità

LEGGI ANCHE —>Juventus, le tre mosse per lo scudetto: Allegri detta le regole