Calciomercato Juventus, la Lazio fiuta il colpaccio | Lo vuole Sarri

Calciomercato Juventus, la Lazio monitora un calciatore bianconero: richiesta Sarri per completare il reparto.

Sarri e la Juventus potrebbero nuovamente re incontrarsi. Non solo sul campo, dopo che l’ex tecnico bianconero ha deciso di sposare la casa biancoceleste, ma anche sul mercato, dove i capitolini sono alla ricerca di rinforzi importanti con i quali plasmare una rosa ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. Sarri sarebbe interessato ad alcuni esuberi della rosa a disposizione di Max Allegri; e così, dopo le indiscrezioni della settimana scorsa che riferivano di un presunto interesse della Lazio per Bernardeschi, un altro profilo attenzionato dai laziali sarebbe Daniele Rugani, di ritorno dal prestito dal Cagliari.

Calciomercato Juventus, interesse della Lazio per Rugani: cosa c’è di vero

Che Rugani possa piacere alla Lazio, questo è fuori discussione. Resta da capre se il calciatore deciderà di trasferirsi nella Capitale: l’ultima parola, poi, spetterà a Max Allegri, che vorrà capire con maggiore attenzione la situazione legata ai suoi centrali. Oltre all’ex Empoli, bisognerà prendere una decisione definitiva anche per Demiral e Dragusin, al centro di molte voci di mercato: il primo piace in Premier e in Bundesliga, mentre il secondo potrebbe essere inserito come contropartita nell’operazione Locatelli. Laddove dovesse partire uno di questi due calciatori, le chances di una permanenza di Rugani aumenterebbero drasticamente.