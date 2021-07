Bonucci gol, Ronaldo re dei bomber. La Juve domina all’Europeo

La Juventus è il club con più gol segnati dai propri giocatori in una singola edizione dell’Europeo: 12. Decisiva la zampata di Bonucci ieri.

La Juventus non smette di mettere in vetrina i propri gioielli. La Vecchia Signora è stata protagonista in questo Campionato Europeo alla grandissima. Lo dicono anche i numeri. E’ diventato infatti il club con più gol segnati dai propri giocatori in una singola edizione dell’Europeo: dodici le reti complessive. Superato il primato del Barcellona, che a Euro 2016 fece registrare 11 centri complessivi. Si tratta di un primato che dà lustro al club del presidente Agnelli, pronto ad affrontare con rinnovato ottimismo la nuova stagione sportiva. Bonucci e Ronaldo decisivi in ciò.

Bonucci decisivo, la Juventus fa record

Se da un latto la rete del difensore bianconero ha permesso all’Italia di porre le basi per alzare la Coppa, dall’altro c’è da segnalare l’ennesimo titolo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è laureato capocannoniere del torneo. Schick ha segnato i suoi stessi gol, ma in base al regolamento Uefa, si passa al computo degli assist. Grazie a questa norma il fuoriclasse della Juventus l’ha spuntata. Di seguito il riepilogo di tutti i bianconeri a segno:

5 gol: Cristiano Ronaldo

3 gol: Morata

2 gol: Chiesa

1 gol: Ramsey

1 gol: Bonucci