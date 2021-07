Calciomercato Juventus, accordo fatto: firmerà fino al 2025

Tanti nomi circolano ormai per il calciomercato della Juventus da settimane ma ancora non è stato messo niente nero su bianco.

Tra qualche giorno partirà il ritiro della squadra di Allegri e per il momento non ci sono volti nuovi. Il tecnico livornese attende innesti in tutti i reparti, ma il mercato è lungo e senza dubbio la dirigenza farà il possibile per accontentare le richieste del tecnico. Nessuna rivoluzione, ma solo alcune pedine al posto giusto per poter tornare a competere per lo scudetto e per far bella figura in Europa, magari arrivando in fondo alla Champions League tanto desiderata dalla Juventus.

