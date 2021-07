Calciomercato Juventus, se Chiellini ha già preso Locatelli

Calciomercato Juventus, Chiellini ha già preso Locatelli. L'”indizio” di mercato lo dà direttamente la Uefa sui suoi profili social

Un capitano è sempre un capitano. E adesso, dopo il rinnovo che arriverà nei prossimi giorni (si può mai mandare via un calciatore del genere?), Giorgio Chiellini si tuffa a capofitto anche in quella che potrebbe essere la sua nuova professione quando deciderà di dire basta con il calcio giocato. Giorgione ha già preso Locatelli. Nel vero senso della parola. E l’indizio di mercato lo dà direttamente la Uefa sui suoi profili social.

Ovviamente è uno scherzo. O quasi. Oppure, per meglio dire, un momento catturato in maniera particolare che si potrebbe ripetere anche nelle prossime stagioni. Un abbraccio tra Chiellini e Locatelli che i tifosi juventini potrebbero rivedere. Perché l’interesse nei confronti del centrocampista del Sassuolo è reale. Su questo non c’è dubbio. E anche la trattativa per portare il neroverde alla corte di Massimiliano Allegri potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni. Ormai l’Europeo è finito.

