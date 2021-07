Calciomercato Juventus, dopo l’europeo e la conseguente vittoria, il prezzo dei gioielli bianconeri è – letteralmente – slittato.

Calciomercato Juventus, dopo la vittoria dell’europeo degli azzurri arrivata ieri sera in finale a Wembley contro gli inglesi, la Vecchia Signora può sorridere perché i bianconeri in questo europeo hanno brillato. Non solo come prestazioni ma anche e soprattutto come valore inestimabile, proprio così. Chiesa ha messo il punto, qualificandosi uno dei giocatori più promettenti del presente a livello mondiale. Non è un caso che l’ex Fiorentina adesso sia in cima alla lista dei desideri di qualsiasi big internazionale, Liverpool su tutti. Il valore del classe 1997 italiano, esterno fondamentale della Juventus, adesso è alle stelle. Con i suoi soli 23 anni, Chiesa è già nell’olimpo dei giovani calciatori più costosi.

Calciomercato Juventus, il valore dei gioielli bianconeri | Chiesa sopra tutti

Il giovane fuoriclasse azzurro e della Juventus, in questo momento, ha stabilito una serie di prestazioni troppo importanti per essere ignorante, tanto che le big internazionali si sono già interessate. Giocatore chiave per il passaggio in finale degli azzurri e le sue prestazioni hanno tolto qualsiasi dubbio sul suo stato di forma: Chiesa è devastante sotto porta, quando parte palla al piede è impossibile da contenere. Motivo in più per pensare che se, nell’eventualità di una cessione, la cifra di mercato slitterebbe – letteralmente – alle stelle. Ma la Juventus non intende assolutamente pensare a questa eventualità, anzi, se lo tiene stretto.