Calciomercato Juventus, futuro Chiellini | Parla l’agente

Il mese di luglio è ormai iniziato da qualche giorno e c’è fremente attesa tra i tifosi per conoscere i primi colpi stagionali dei bianconeri.

Nessuna fretta, sia ben chiaro. Per portare a termine le trattative c’è bisogno di tempo, di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti. Nel frattempo Allegri inizierà a lavorare sul campo con il primo gruppo di giocatori, in attesa dei volti nuovi e anche del rientro di tutti i nazionali che in questo periodo hanno giocato gli Europei. Stesso discorso che vale per la Copa America. Meritate vacanze soprattutto per gli azzurri juventini che hanno trionfato in finale.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber

Calciomercato Juventus, il futuro di Chiellini ancora non è deciso

Proprio subito dopo la conclusione degli europei si dava praticamente per scontata la firma di Giorgio Chiellini per un’altra stagione con i bianconeri. Del resto il difensore centrale a 37 anni è un elemento ancora validissimo ed è un leader dello spogliatoio. L’agente Davide Lippi come riporta SportMediaset non ha però espresso sicurezza riguardo il futuro del suo assistito in bianconero in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. “Nel futuro è impossibile immaginarlo lontano da un campo di calcio. Che sia in Italia o in un altro paese, ci siederemo per scegliere quale sia la miglior opportunità per lui con grande serenità. Per adesso si gode la vittoria, chissà che non possa esserci anche ai mondiali in Qatar”.