Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la fumata bianca | Arriva il bomber

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra insistono: è il bomber brasiliano il primo obiettivo dei bianconeri per l’attacco.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra, esattamente dal ‘The Sun’ continuano ad insistere sul fatto che Gabriel Jesus sarà il prossimo attaccante bianconero. Il bomber brasiliano è in uscita dal Manchester City e potrebbe, dunque, diventare l’attaccante ideale per Allegri. Proprio così, Gabriel Jesus: brasiliano dinamico ed ancora giovane. L’identikit ideale per la dirigenza della Vecchia Signora. Il bomber del City ha tutte le caratteristiche ideali ma bisognerà capire se potrà, o meno, arrivare a prescindere da CR7 che è intenzionato a rimanere a Torino.

Gabriel Jesus piace molto ai bianconeri che andrebbero incontro ad un giocatore fondamentale nel suo ruolo. Ma tutto potrebbe dipendere anche dal destino di CR7 che ancora non ha fatto sapere con certezza la sua decisione, anche se le voci vanno, sempre di più, verso la riconferma. Ma nella lista dei possibile acquisti per l’attacco bianconero, non c’è solo il brasiliano. Stando infatti al ‘The Sun’ la lista sarebbe lunga.