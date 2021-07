Calciomercato Juventus, dalla Spagna aprono al prestito | Arriva il mediano

Calciomercato Juventus, dalla Spagna aprono al possibile prestito del mediano. Ora si potrebbe chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la possibile operazione in prestito. Sale infatti l’ottimismo per l’arrivo del mediano. Pjanic ha ancora un contratto di tre anni con il Barça e uno stipendio di sei milioni netti. Il club possessore del cartellino del bosniaco, il Barcellona, sarebbe disposto a facilitare il trasferimento del centrocampista in prestito, stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘sport.es’. Un clamoroso ritorno di Pjanic in prestito in Serie A l’ultima suggestione che prende sempre più conferme.

Un prestito che farebbe contento Allegri. Proprio il tecnico toscano aveva aperto al trasferimento del bosniaco, essendo Pjanic un suo ex pupillo a centrocampo.