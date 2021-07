Chiellini, da una gioia all’altra. Adesso la firma con la Juventus

Giorgio Chiellini è su di giri per il suo momento magico. Il capitano della Nazionale. e della Juventus rinnoverà il contratto. Le cifre.

La Juventus vuole affrontare di petto alcune situazioni, in primis quella relativa a Paulo Dybala. Ha le idee chiare sul futuro del portoghese e quindi dei conti. Ma non c’è solo la Joya, anche Cuadrado e Bernardeschi “scadono” nel giugno 2022, mentre i senatori hanno praticamente risolto. Di Pinsoglio già si sa tutto, compreso data e annuncio ufficiale. Chiellini rinnoverà per una stagione, prolungando la sua carriera. Incontro in vista, già possibile in questa settimana dopo i festeggiamenti per l’Europeo.

Chiellini, momento magico

Su twitter, il giornalista Nicolò Schira ha svelato i dettagli che porteranno il capitano della Juventus e della Nazionale italiana a giocare un’altra stagione. Chiellini, fiero capitano dell’Italia Campione d’Europa, ora anche favorita per i Mondiali, firmerà fino al 2022. Come detto, per la Vecchia Signora è tempo di pensare anche i rinnovi di contratto. L’argomento in casa Juventus è abbastanza sensibile, perché tra gli elementi con cui prolungare l’accordo c’è anche il capitano. Perciprà 2,5 milioni per i prossimi 12 mesi alla scadenza dei quali ci sarà un nuovo confronto. In ballo c’è il mondiale in Qatar che potrebbe allungargli ancora la carriera…