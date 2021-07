Calciomercato Juventus, Icardi in Serie A | L’indizio dei bookmakers

Calciomercato Juventus, ritorno di Icardi in Serie A: le quote parlano chiaro. Ecco la destinazione più probabile per Maurito.

La parentesi chiaroscurale al Paris Saint Germain ha riacceso le voci inerente il futuro di Mauro Icardi, che non è più sicuro del posto nello scacchiere tattico di Mauricio Pochettino. Sebbene l’ex capitano dell’Inter abbia esternato il proprio desiderio di restare all’ombra della Tour Eiffel, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per lui, il club francese potrebbe entrare nell’ordine di idee di cederlo, in maniera tale da rientrare parzialmente dall’esosa campagna acquisti compiuta fino ad ora. L’ipotesi più credibile per Icardi è la pista Serie A, con Roma, Juventus e Milan pronte a contenderselo.

