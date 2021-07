Calciomercato Juventus, bomba Insigne | “Piace molto ad Allegri”

Calciomercato Juventus, bomba su Lorenzo Insigne: “Piace molto a Massimiliano Allegri”. Ecco le sue parole sull’attaccante del Napoli

“Quello che posso dire è che ad Allegri piace molto Insigne. Ma a lui, piacciono comunque tutti i calciatori tecnici e bravi”. Parole e musica di Giovanni Galeone, amico ma soprattutto mentore dell’attuale allenatore della Juventus che, proprio oggi, ha ricominciato la sua seconda vita in bianconero. E chissà che non possa davvero succedere qualcosa, visto che al momento, Insigne, non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto.

“Non so se farà qualcosa per portarlo in bianconero – ha continuato Galeone, intervistato da Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del Napoli – ma quello che posso dire, attualmente, è che il ragazzo non piace solamente a lui ma a tutti gli allenatore in circolazione”.

