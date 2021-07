Calciomercato Juventus, è tempo di decidere il suo futuro

Archiviati gli Europei adesso ci si attende una decisa accelerata da parte del calciomercato della Juventus, che vuole puntare sempre più in alto.

La formazione bianconera ha iniziato a lavorare sul campo per preparare al meglio la prossima stagione agonistica. Mister Allegri non potrà contare nella prima fase sui tanti nazionali che sono stati impegnati negli Europei e nella Coppa America, che rientreranno alla spicciolata. Ma nello stesso tempo aspetta anche di sapere quali saranno i nuovi volti che arriveranno nella rosa bianconera. C’è bisogno di innesti praticamente in tutti i rearti se si vuole puntare in alto. La dirigenza è al lavoro già da tempo per accontentare le richieste del tecnico. Ma ci sono anche degli elementi in bilico che a breve potrebbero lasciare Torino.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri