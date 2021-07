Il calciomercato della Juventus è destinato a subire una accelerazione dopo la conclusione degli Europei e l’inizio del ritiro sotto la guida di Allegri.

I prossimi saranno dunque giorni importanti per capire quali saranno gli obiettivi da inseguire con maggiore determinazione. C’è ancora tanto tempo per chiudere le trattative, anche se è scontato dire che il tecnico vorrebbe avere i rinforzi il prima possibile, per inserirli negli schemi della sua Juventus. Ma non ci sono solo acquisti da effettuare per la squadra torinese, che deve anche tenersi stretta i gioielli che ha già in rosa. Paulo Dybala, per esempio, il cui contratto dovrà essere rinnovato. Ma anche Federico Chiesa: il Bayern ha tentato l’assalto al figlio d’arte, ma non si muoverà da Torino, il club lo reputa incedibile.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber