Calciomercato Juventus, c’è la firma | Cherubini beffato: i dettagli

Calciomercato Juventus, c’è la firma: beffa Cherubini. Le ultime notizie sull’affare per il quale è arrivato l’annuncio.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, è arrivata la firma di Salvatore Sirigu con il Genoa: il portiere si è legato al club granata per un anno, con opzione per un’altra stagione. Nelle ultime settimane l’estremo difensore era stato accostato anche alla Juventus, ma Allegri avrebbe deciso di puntare su Mattia Perin, di rientro dal prestito proprio al Grifone, che ieri si è recato regolarmente al J Medical per sostenere le visite mediche a conseguire l’idoneità sportiva.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, offerta clamorosa | Dalla Spagna sicuri: 90 milioni!

Calciomercato Juventus, Sirigu al Genoa: c’è l’accordo

Sirigu era attenzionato anche dal Lilla, che però ha deciso di non affondare il colpo, con il club francese che avrebbe cominciato a muovere i primi passi per capire la disponibilità a trasferirsi in Francia da parte di Robin Olsen, in uscita dalla Roma. A meno di clamorose novità, Cherubini non dovrebbe intervenire sul mercato per acquistare un altro estremo difensore: in passato si era vociferato di un possibile interessamento per Ospina, ma si trattava soltanto di un’idea.