Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | C’è chi dice no

Il calciomercato della Juventus si appresta a vedere i primi movimenti in entrata e in uscita soprattutto a centrocampo.

E’ nella zona mediana del campo che infatti il tecnico Allegri potrebbe vedere presto dei volti nuovi. Ormai è noto da tempo l’interesse del club torinese per Manuel Locatelli, stella del Sassuolo e fresco campione d’Europa con la maglia dell’Italia. Ma si è parlato molto anche di un possibile ritorno a Torino del regista Miralem Pjanic, il cui futuro ormai non sarà più a Barcellona. Gli spagnoli stanno infatti cercando di cedere il giocatore, tra l’altro poco utilizzato da Koeman nel corso della passata stagione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber

Calciomercato Juventus, Mourinho dice no a Pjanic

Secondo infatti quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Marca”, il centrocampista bosniaco sarebbe stato offerto alla Roma. Per Pjanic si sarebbe trattato di un ritorno in giallorosso. Tuttavia l’allenatore Josè Mourinho avrebbe chiuso alla possibilità di poter vestire la maglia dei capitolini, considerando anche l’alto ingaggio che il calciatore percepisce. Il Barcellona spinge per trovare una destinazione al centrocampista proprio per alleggerire il suo monte ingaggi, ma non è facile di questi tempi. Anche per questo motivo l’intenzione del club blaugrana sarebbe quella di liberarlo a costo zero. La Juventus per ora rimane alla finstra.