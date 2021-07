Calciomercato Juventus, tentazione Icardi | Indizio social di Wanda

Calciomercato Juventus, messaggio enigmatico di Wanda Nara sui social: è un indizio? I tifosi sono letteralmente scatenati.

Il nome di Mauro Icardi non è uscito dai radar della Juventus, al netto delle oggettive difficoltà inerenti un possibile approdo del bomber argentino in bianconero. Per il Psg, l’ex capitano dell’Inter vale 60 milioni di euro, non un centesimo in meno: la volontà di non mettere a bilancio una minusvalenza deleteria è forte, così come il fascino che la Serie A continua ad esercitare su Maurito, oggetto del desiderio non solo della Juve, ma anche del Milan e della Roma, anche se al momento non è stata fatta recapitare nessuna offerta concreta al Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, colpo Icardi: il messaggio di Wanda Nara è enigmatico