Calciomercato Juventus, Laura Giuliani firma: ufficiale il “tradimento”

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare delle voci in entrata ma per adesso si deve registrare una partenza.

Questa volta parliamo della squadra femminile, che sta iniziando a preparare la prossima stagione. Il rendimento delle bianconere nell’ultima stagione è stato davvero super. Ma ci saranno delle novità nell’organico e una di queste sarà tra i pali. Laura Giuliani infatti ha accettato la corte del Milan e dunque cambierà casacca. Per la forte numero uno una nuova esperienza.

Calciomercato Juventus, l’annuncio del Milan

L’annuncio ufficiale è arrivato da parte della società rossonera sul sito internet. “AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Laura Giuliani. – si legge nella nota – Il portiere italiano, punto fermo della Nazionale, dopo aver disputato alcune stagioni in Germania è rientrata in Italia nel 2017 dove ha giocato per la prima squadra femminile della Juventus. Laura Giuliani ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024 e vestirà la maglia numero 1″. Indubbiamente una perdita importante per le bianconere, che comunque puntano ad una nuova stagione da grandi protagoniste potendo contare su una rosa senza dubbio intrisa di talento.