Calciomercato Juventus, la Premier League nel futuro del centrocampista

Il calciomercato della Juventus in questi giorni potrebbe subire una accelerazione, con la dirigenza impegnata sia sul fronte acquisti che cessioni.

L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, che ha già iniziato a lavorare sul campo con parte della rosa, attende indubbiamente i rinforzi adatti per rendere la Juventus sempre più competitiva. Arriveranno degli innesti praticamente in tutti i reparti, ma è soprattutto il centrocampo che potrebbe vedere qualche volto nuovo. Locatelli rimane un obiettivo primario, ma visto anche l’infortunio di Arthur potrebbero anche esserci altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, Tottenham o Arsenal per Aouar

Un nome che sovente viene accostato alla Juve è quello di Houssem Aouar, stella del Lione, calciatore talentuoso e ancora con ampi margini di crescita. Il centrocampista francese è uno degli astri nascenti del calcio europeo ed è nel mirino dei bianconeri da tempo. Secondo però quanto riporta il portale francese “Le10Sport” ci sono poche possibilità che il talento transalpino possa approdare alla corte di Allegri. Per Aouar infatti ci sarebbe in arrivo un futuro in Premier, dove Arsenal e Tottenham sono pronte ad un’asta milionaria per aggiudicarsi le sue prestazioni.