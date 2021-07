Cristiano Ronaldo, la comunicazione ufficiale alla Juventus

«Juve arrivo. E resto», Cristiano Ronaldo non ha lasciato dubbi nel suo messaggio al mondo bianconero. Sarà regolarmente presente il 25 luglio alla Continassa. Questo a conferma che quel che ha detto Pavel Nedved al sorteggio per i calendari della Serie A era una vera e propria anticipazione. Mendes nelle scorse settimane ha fatto filtrare in casa bianconera l’idea della predisposizione di CR7 al rinnovo. Ovviamente per approfondire queste tematiche occorre aspettare il rientro del presidente Andrea Agnelli, attualmente in vacanza.