Calciomercato Juventus, nessun incontro | Rinnovo in stand by

Calciomercato Juventus, non si segnala nessun tipo di incontro: il rinnovo è ancora in stand by. Annuncio in diretta.

Ad Europei conclusi, i protagonisti della cavalcata vincente della compagine di Roberto Mancini si stanno godendo le meritate vacanze, dopo le fatiche internazionali; la testa, però, è già proiettata ai vari ritiri pre campionato che li aspettano una volta che si uniranno al gruppo per preparare la prossima stagione. Tra questi c’è sicuramente Giorgio Chiellini che, sebbene sia attualmente svincolato, spera di potersi ritagliare nuovamente un ruolo importante alla Juventus.

I segnali lanciati dal club bianconero sono piuttosto indicativi, ma come rivelato da Sandro Sabatini in diretta su Sportmediaset, al momento non sono stati fissati summit tra l’entourage del calciatore, rappresentato da Davide Lippi, e i vertici dirigenziali della Vecchia Signora. La sensazione che la soluzione del rebus sia stata protratta troppo a lungo è forte, così come la consapevolezza che un accordo, a meno di clamorosi colpi di scena, alla fine si troverà.