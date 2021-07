Calciomercato Juventus, cambia la strategia: potrebbe rimanere

Nel calciomercato della Juventus ci sono ancora delle decisioni importanti da prendere, soprattutto per i giocatori in uscita.

La dirigenza bianconera ha già messo nel mirino diversi elementi, obiettivi da raggiungere nelle prossime settimane per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Dall’altro lato però ci sono da gestire diverse situazioni, legate ai calciatori che sono tornati a Torino dai prestiti. Pjaca è destinato ad una nuova partenza (verso il Torino?), Luca Pellegrini invece potrebbe rimanere. E a sorpresa potrebbe anche rimanere un altro difensore che il tecnico conosce molto bene.

Calciomercato Juventus, De Sciglio pedina duttile in difesa

Stiamo parlando di Mattia De Sciglio, reduce da una stagione al Lione in Ligue1. Il terzino è tornato a Torino e la sua partenza sembrava essere scontata, visto che comunque non sarebbe un titolare nello scacchiere di Allegri. La sua duttilità però potrebbe essere un’arma da sfruttare in una stagione intensa e logorante, con la squadra che sarà impegnata su più fronti. Per questo motivo, come ha riportato anche Tuttosport nei giorni scorsi, non è da escludere che alla fine possa rimanere alla Juventus. A destra o a sinistra, De Sciglio ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un elemento affidabile.