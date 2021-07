Calciomercato Juventus, non c’è l’accordo | Rischio beffa al fotofinish

Calciomercato Juventus, non è stato trovato ancora l’accordo per la sua cessione: il rischio di essere beffati è concreto.

In un mercato che presumibilmente sarà avaro di grandi investimenti, anche i top club come la Juventus sono chiamati ad autofinanziarsi, mettendo a punto quelle cessioni dalle quali ricavare il tesoretto sufficiente per concludere gli affari delineati da tempo. E così i bianconeri, che nella giornata di ieri hanno avuto un secondo summit con il Sassuolo per cercare di trovare la quadra in vista del trasferimento di Manuel Locatelli sotto l’ombra della Mole, anche se permane una sensibile distanza tra domanda ed offerta che andrà ricucita a stretto giro di posta, dovranno sfoltire un organico pieno di esuberi.

Calciomercato Juventus, gli occhi del Trabzonspor su Frabotta: i dettagli

In concomitanza dell’arrivo di Luca Pellegrini, Gianluca Frabotta sarà costretto a fare le valigie. Sul laterale romano fatto debuttare da Andrea Pirlo, aveva da tempo messo gli occhi il Genoa, ma i liguri non hanno ancora chiuso l’operazione. Stando a quanto riferito da TMW, nelle ultime ore si registrano dei sondaggi anche da parte del Trabzonspor: il club turco ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, e non è detto che nei prossimi giorni non possa presentare un’offerta ufficiale alla “Vecchia Signora”.