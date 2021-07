Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: la situazione

Il calciomercato della Juventus per adesso non è focalizzato solamente sugli acquisti ma anche sulla conferma dei pezzi pregiati.

E uno di questi è senz’altro Paulo Dybala, che mister Allegri intende rendere un perno della sua squadra. Sul talento del calciatore argentino non si discute, anche se nell’ultima stagione è stato frenato da qualche infortunio di troppo. Dybala è al centro del progetto della Juventus e l’intenzione della società è quella di blindarlo, spegnendo sul nascere ogni possibile voce riguardo ad una sua possibile partenza. Nel frattempo già nei primi allenamenti stagionali il calciatore è sembrato più che mai tonico e determinato.

Calciomercato Juventus, l’agente Antun atteso presto in Italia

Che la situazione sia prossima a sbloccarsi lo conferma anche il fatto che a breve arriverà in Italia Jorge Antun, l’agente del numero dieci della Juventus. Come sottolinea Tuttosport, Antun arriverà a Torino per incontrare la dirigenza bianconera e riannodare il filo del discorso legato al rinnovo dell’accordo della “Joya”, attualmente in scadenza a giugno 2022. L’agente dovrebbe arrivare in Italia nella prossima settimana o al massimo all’inizio di quella successiva.