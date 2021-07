Calciomercato Juventus, il Toro tenta il blitz? Svelata la verità

La Stampa, questa mattina, riporta che il Torino potrebbe portare a casa #Pjaca per 5mln.

Quel che so è che il calciatore non rientra nei piani della #Juve, ma da fonti vicino al calciatore per il momento non ci sono riscontri sull’interesse granata.

— Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 17, 2021

Nella giornata odierna era emersa l’indiscrezione, rilanciata da “La Stampa“, secondo la quale il Torino avrebbe messo gli occhi su Marco Pjaca, in uscita dalla Juventus: un’operazione vicina ai 5 milioni di euro, anche perché il talento croato, l’ultima stagione al Genoa, non rientra nei piani della “Vecchia Signora”, mentre Juric ha bisogno di calciatori rapidi, tecnici e funzionali al suo gioco.

Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale, però, filtrerebbero smentite sulle velleità dell’operazione Pjaca-Toro: “Per adesso non ci sono riscontri sull’interesse granata“. Ovviamente ciò non significa che l’operazione non possa essere imbastita in futuro, anche perché Cherubini ha bisogno di cedere quegli esuberi considerati non funzionali al nuovo progetto bianconero e gravosi a livello di ingaggio.

Calciomercato Juventus, Pjaca-Toro: l’operazione non s’ha da fare, almeno per ora

Ricordiamo che il contratto di Pjaca con la Juve scade nel 2023, e non è da escludere che possa essere ceduto in prestito, sulla falsariga di quanto successo la scorsa stagione, nella quale ha militato tra le fila del Genoa, mettendo a referto 3 goals e due assist in 38 apparizioni totali, tra campionato e Coppa Italia, totalizzando complessivamente 1579 minuti di gioco. Staremo a vedere ciò che succederà, con la consapevolezza che le chances di vederlo nuovamente vestire la maglia bianconera sono ridotte al lumicino e che una situazione in uscita prima o poi la si dovrà trovare.