Calciomercato Juventus, l’Atalanta ha deciso: vuole il bianconero

Primi movimenti in arrivo nel calciomercato della Juventus con i bianconeri impegnati su più fronti in queste settimane.

La volontà della dirigenza è che, è quella di costruire una squadra che possa vincere lo scudetto in Italia e che possa farsi Largo tra le big da Europa in Champions League. Arriveranno dunque nuovi elementi ma il mercato della Juventus sarà legato anche al rinnovo di alcuni big come ad esempio Dybala. Ed è scontato dire che ci saranno anche delle cessioni in arrivo che serviranno a sfoltire la rosa, recuperare un tesoretto e a non appesantire troppo il monte degli ingaggi.

