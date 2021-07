Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ormai alla decisione finale. Il difensore lascerà Torino per accasarsi a Bergamo.

Calciomercato Juventus, vertice decisivo in casa bianconera per quanto concerne il futuro del giovane difensore. Frabotta sarebbe molto vicino a chiudere con l’Atalanta: operazione che prevede un iniziale prestito con diritto di riscatto. A dare l’annuncio è stata ‘La Gazzetta dello Sport’ che parla del giovane pupillo di Pirlo già pronto a vestire la maglia dell’Atalanta. Profilo che piace molto a Gasperini e che potrebbe, dunque, riaprire un eventuale pista per Gosens, uno degli obiettivi prioritari dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, cessione decisa | Addio al difensore

Molto importante il suo esordio in Champions dove giocò una buona partita, poi vinta, contro il Barcellona. Frabotta ha avuto modo di mettersi in luce in diverse occasioni la scorsa stagione, grazie soprattutto alla fiducia ripostagli dall’ex allenatore bianconero, Andrea Pirlo. Ma il destino del laterale italiano è – ormai – sempre più vicino a Bergamo. Proprio Gasperini avrebbe identificato nell’italiano l’acquisto ideale per la sua Atalanta. Come dicevamo poc’anzi, la formula dell’operazione prevede un prestito iniziale con, poi, l’eventuale diritto di riscatto.