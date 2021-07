Calciomercato Juventus, futuro Locatelli: la decisione del mediano

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber

La trattativa con il Sassuolo è aperta, le due parti ancora però non sono riuscite a trovare un accordo di massima sulla formula che dovrebbe portare il centrocampista a Torino. Di sicuro non mancano le offerte dall’estero per il calciatore neroverde.

Manuel #Locatelli has rejected #Arsenal and #BVB bids: he has chosen to join to #Juventus and he has already agreed personal terms for a contract until 2026. Juve working to close the deal soon: scheduled a new meeting with #Sassuolo this week to reach an agreement. #transfers https://t.co/JuLyGAYW5d

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2021