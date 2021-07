Calciomercato Juventus, i tifosi del Real spingono per il suo ingaggio

Il calciomercato della Juventus vede il club bianconero dover ancora definire alcune questioni legate agli acquisti e ai rinnovi.

C’è soprattutto un giocatore al quale il club deve sottoporre un nuovo contratto ed è Giorgio Chiellini, al momento svincolato dopo la fine del suo accordo fino al 30 giugno. Il difensore centrale, che a breve compirà 37 anni, è diventato campione d’Europa con l’Italia di Mancini giocando su altissimi livelli. Ed è pronto ad allungare la sua carriera in campo. Dove? La Juventus rimane in pole position, anche se gli estimatori non gli mancano di certo.

