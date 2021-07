Calciomercato Juventus, doppio scambio | Non parte solo Ronaldo!

Calciomercato Juventus, in vista ci sarebbe un doppio scambio. Non parte solamente Cristiano Ronaldo. Le ultime

Non solo Ronaldo. Ma in vista ci sarebbe un altro scambio come raccontato da Calciomercato.it. La Juventus lavora su più fronti. E lo fa sull’asse Torino-Parigi. Sì, perché non c’è di mezzo solamente la questione con il portoghese – che potrebbe essere inserito in un’affare che potrebbe far fare a Icardi il percorso inverso – ma anche quello relativo a Paredes: il centrocampista è sempre stato un pallino di Massimiliano Allegri. Che lo vorrebbe allenare.

Ai bianconeri un centrocampista centrale con quelle caratteristiche serve. E non precluderebbe, inoltre, nemmeno l’arrivo di Locatelli. Anzi, i due, hanno quelle caratteristiche che servono per giocare insieme. E il livello qualitativo del centrocampo bianconero si alzerebbe eccome.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non solo il Psg | Ecco l’assalto dalla Premier