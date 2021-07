By

Calciomercato Juventus, un’altra importante novità sul futuro di Cristiano Ronaldo. Mendes si trova a Parigi per discutere con Leonardo.

Calciomercato Juventus, un’altra importante novità sul futuro del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Il suo procuratore Jorge Mendes oggi pomeriggio dovrebbe incontrare Leonardo a Parigi. Il discorso verterà proprio sul numero della 7 della Juventus e sul suo, possibile, passaggio in Francia alla corte di Pochettino. Sulla carta ci sarebbe il possibile scambio di cartellini fra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. Come sappiamo il portoghese ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, la scadenza regolare del contratto segna giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Ravanelli: «Juventus, hai commesso un errore. Dovevi prenderlo»

Calciomercato Juventus, futuro CR7 | Mendes è a Parigi

Il giornalista Giovanni Albanese sul proprio profilo Twitter annuncia l’incontro che si terrà questo pomeriggio tra il procuratore di CR7 e Leonardo. In sostanza, questa settimana sarà quella decisiva sul futuro del fenomeno portoghese. Tutto si capirà. La volontà è quella di rimanere ancora in bianconero ma la possibilità di andare a Parigi è tutt’altro che esclusa, anzi, proprio oggi pomeriggio si parlerà del possibile passaggio al Psg. Sulla carta, come dicevamo poc’anzi, potrebbe esserci lo scambio di cartellini tanto desiderato e vantaggioso da un punto di vista economico.