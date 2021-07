Calciomercato Juventus, giocherà in prestito in Spagna

Non ci sono solamente acquisti in programma in queste settimane per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

La dirigenza bianconera infatti è impegnata su più fronti. Da un lato si lavora per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri, dall’altro però bisogna fare i conti anche con la gestione di tutti quei giocatori che sono sotto contratto e ai quali bisogna trovare una sistemazione. Diversi elementi della squadra Under 23 dello scorso anno hanno già addosso una nuova maglia, per altri si sta cercando delle soluzioni affinchè possano continuare nel loro percorso di crescita.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber