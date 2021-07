Calciomercato Juventus, bianconeri ancora in corsa per il bomber

Acquisti, cessioni, rinnovi. C’è davvero tanta carne al fuoco nel calciomercato estivo della Juventus di Allegri.

Il nuovo tecnico, arrivato al posto di Pirlo, ha una missione da compiere: quella di riportare la formazione bianconera in vetta alla classifica di Serie A e riconquistare lo scudetto dopo che l’Inter ha interrotto la striscia di 9 tricolori consecutivi. Allo stesso tempo la Juventus vuole fare indubbiamente bella figura anche in Champions League e per questo motivo Allegri ha bisogno di nuovi elementi che possano portare qualità e sposino al meglio le sue idee di gioco. La lista degli obiettivi sembra essere già ben definita e la dirigenza è al lavoro da tempo per accontentare le richieste dell’allenatore e per far sognare la tifoseria.

