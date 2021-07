Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri su Locatelli. Ci sarebbe anche un’altra big italiana interessata.

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri. Su Locatelli, stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, ci sarebbe anche l’Inter campione d’Italia. Proprio Marotta avrebbe già contattato Carnevali per capire la situazione riguardante il suo giocatore. La squadra nerazzurra rimane dunque alla finestra per capire il destino del mediano italiano, accostato alla Juventus ma con una trattativa ancora da definire. Proprio in questi giorni i bianconeri e il Sassuolo dovranno incontrarsi per dare una svolta definitiva all’operazione ma i nerazzurri rimarrebbero alla finestra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro CR7 | Mendes è a Parigi

Calciomercato Juventus, anche una big italiana su Locatelli | Il retroscena

Ora si cerca solo l’accordo fra i bianconeri e il Sassuolo, con la volontà di Locatelli che ormai è ferrea e indirizzata solo a Torino. Ma se la trattativa, per qualche motivo, dovesse definitivamente saltare, beh, Marotta non si farebbe – di certo – indietro.