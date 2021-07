Calciomercato Juventus, non solo il Psg | Ecco l’assalto dalla Premier

Calciomercato Juventus, non solo il Psg sulle tracce del bianconero. Nelle ultime ore si parla di un interessamento dalla Premier League

Il futuro di Ronaldo è ancora tutto da decidere. Anche se sembra che davvero possa continuare alla Juventus anche nella prossima stagione. Certo, ieri il suo post è stato letto, riletto, commentato e vivisezionato in tutti i modi. E allora un po’ di dubbi rimangono. Anche se la Juve, il prossimo 26 luglio, lo aspetta alla Continassa per iniziare la preparazione.

Ad ogni modo, comunque, oltre il Psg – che potrebbe prendere Ronaldo anche per fare contento Sergio Ramos che ne ha parlato durante la sua prima intervista parigina – secondo i bookmaker ci sarebbe un altro club della Premier League che si potrebbe fiondare sul portoghese qualora non riuscisse ad arrivare al vero obiettivo prefissato.

Calciomercato Juventus, su Ronaldo c’è anche il Manchester City

E non è il Manchester United la squadra che potrebbe tentare Ronaldo. Ma l’altra società della città inglese, quella allenata da Pep Guardiola. Che difficilmente riuscirà ad arrivare a Kane nonostante l’offerta da 100 milioni di euro che è stata presentata al Tottenham. Paratici non vuole lasciare andare il campione inglese, e Pep, che vuole vincere la Champions League a tutti i costi lontano dal Barcellona, potrebbe mettere nel mirino proprio il portoghese. La quota non è altissima se si pensa al tipo di operazione che potrebbe venire fuori.

C’è da dire, anche, che la Juventus rimane vigile sulla questione Gabriel Jesus: il centravanti brasiliano è in uscita ed è nei radar bianconeri. Magari si potrebbe intavolare una trattativa per uno scambio. O magari non se ne farà nulla. Ma le quote dicono questo, al momento.