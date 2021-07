Calciomercato Juventus, chi è il talento colombiano che vuole Cherubini

La Juventus è su un talento colombiano del River Plate che ha personalità, tecnica individuale e forza esplosiva. Per Carrascal c’è una clausola di 20 milioni.

E’ tempo di pensare al futuro, anche in maniera rapida. La Juventus, così, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si è iscritta alla corsa per Jorge Carrascal, 23 anni compiuti lo scorso maggio. E’ il diamante del River Plate, la differenza è che ha un impegno ancora lungo, fino a dicembre 2024. Pertanto bisogna ragionare su cifre, eventuali e varie. Lo sguardo va orientato a dicembre perché in Sudamerica funziona così. Da noi i contratti scadono a giugno, da loro a fine anno. Come i Mondiali che si giocheranno in Qatar in un periodo completamente diverso rispetto alla norma: ognuno ha le proprie abitudini.

Juventus su Carrascal

Carrascal è un valore aggiunto negli ultimi 30 metri. La sua principale virtù: tecnica individuale e forza fisica esplosiva. Colombiano dalla personalità nettamente superiore alla media, talvolta si estranea dai giochi di squadra per metterci soltanto il suo talento. E’ uno dei pochi difetti, ecco perché l’approdo in Europa lo aiuterebbe per un decollo tattico. Sembra il primo Bentancur che agiva da trequartista per poi specializzarsi nel ruolo di centrocampista più o meno centrale. Ma nel suo caso le caratteristiche resteranno quelle, intatte. Esterno offensivo eventualmente anche da piede invertito, dribbling secco e l’importante è fidarsi della classe che ha. La valutazione comprendeva una clausola, almeno fino alla scorsa estate, da 20 milioni. Alla Juve piace e piace tantissimo, alla Fiorentina di più. A