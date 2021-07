Calciomercato Juventus, il Bayern avvisa le italiane: fissato il prezzo per il mediano. Questa la domanda per acquistarlo.

Calciomercato Juventus, la squadra di Allegri ha in mente di fare almeno due acquisti importanti a centrocampo. Il primo è Locatelli, da definire la trattativa con il Sassuolo. L’altro dovrà a tutti i costi essere una spesa low cost. Motivo che fa pensare al possibile ritorno di Pjanc in prestito, oppure ad un’altra occasione estera. L’ultima suggestione vedrebbe l’interesse per il mediano francese del Bayern Monaco. Tolisso è infatti cercato in Serie A. Non ci sarebbe però solo l’interesse dei bianconeri ma anche il Napoli di Spalletti vorrebbe il francese come rinforzo in mediana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposta clamorosa del Barça | Maxi scambio!

Calciomercato Juventus, il Bayern fissa il prezzo | Si chiude per il mediano

I tedeschi sarebbero disposti a far partire il mediano ma solo di fronte ad un’offerta importante: si parla di 20 milioni di euro. Cifra certamente consona vista la qualità del profilo, l’unica preoccupazione rimane la condizione fisica del francese. Il giocatore ha riscontrato parecchi infortuni nel corso della sua carriera e la sua condizione fisica preoccupa leggermente la dirigenza bianconera che vorrebbe, proprio per questo motivo, arrivare all’operazione con un prezzo di favore.