Calciomercato Juventus, salta lo scambio | Arriva la smentita

Calciomercato Juventus, salta lo scambio. Arriva immediatamente la smentita dalla Spagna. Ecco le ultime notizie

La bomba l’aveva lanciata l’Equipe questa mattina. Uno scambio tra Dybala e Griezmann che avrebbe potuto accontentare sia la Juventus che il Barcellona. Ma a quanto sembra questo affare non si farà. Nonostante il francese rimanga sul mercato e sembra comunque vicino ad un ritorno all’Atletico Madrid.

La smentita arriva direttamente dalla Spagna, e ne scrive il Mundo Deportivo, che sottolinea come il Barca non ha intenzione di fare uno scambio con la Juve per portare l’argentino in Catalogna. Tutto bloccato. Non solo per il momento.

