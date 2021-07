Calciomercato Juventus, quel “tradimento” avvenuto negli spogliatoi

Il calciomercato della Juventus ha già visto nel corso delle ultime settimane delle partenze verso altri lidi di alcuni giocatori.

In bianconero nella stagione che è appena iniziata non vedremo un campione come Gigi Buffon. Lo scorso anno “secondo” di lusso alle spalle di Szczesny, il campione del mondo 2006 a 43 anni non pensa proprio a voler appendere i guantoni al chiodo. E’ andato alla ricerca – una volta concluso il suo contratto con la Juventus – di una nuova sfida calcistica stimolante e l’ha trovata nel ritorno al Parma, vale a dire il club che lo aveva lanciato nel grande calcio prima dei Duemila.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber