Calciomercato Juventus, lo scambio che può soddisfare tutti

Lavori in corso per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, con il club bianconero a caccia di acquisti ma intento anche a cedere.

Ci sono degli elementi della rosa bianconera che la dirigenza pare disposta a lasciar partire. Sia per recuperare un prezioso tesoretto da reinvestire sia per far sì che Allegri possa avere a disposizione solamente dei giocatori adatti alle sue idee di gioco. Uno dei probabili partenti in casa Juventus è il centrocampista gallese Aaron Ramsey, che nei suoi due anni in serie A non è riuscito a esprimere al meglio il suo valore. Per adesso però mancano degli acquirenti, non è arrivata nessuna proposta soddisfacente per lui.

