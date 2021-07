Calciomercato Juventus, Perin confermato insieme ad un terzino

Max Allegri ha informato la società di voler tenere in organico non solo il potiere Mattia Perin, ma anche il suo “figlioccio” Mattia De Sciglio.

E’ successo ciò che larga parte delle tifoseria temeva accadesse. Massimiliano Allegri ha indicato al club di bloccare i sondaggio per piazzare altrove Mattia De Sciglio. Lo ha fatto informando contestualmente Perin del suo ruolo: il dodicesimo. Avrebbe rifatto volentieri la valigia per andare a giocare, come nell’ultimo anno e mezzo al Genoa. Non sarà così. La Juve, a meno di sorprese dal mercato, lo terrà. Come nell’ultima stagione di Allegri, la coppia di portieri sarà formata da lui e Szczesny.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, DAZN e la polemica social sul tricolore | Cosa succede

De Sciglio resta alla Juventus