Calciomercato Juventus, Allegri li vuole entrambi. Si può fare

Massimiliano Allegri è stato molto chiaro con Cherubini. Il tecnico della Juventus vuole a centroampo due innesti di qualità: Locatelli e Pjanic.

La Gazzetta dello Sport questa mattina è stata esauriente nel descrivere la situazione relativa alla questione centrocampo. La Juventus, con l’infortunio di Arthur e l’imminente partenza di Ramsey, cerca due colpi a centrocampo. Sono come noto Locatelli e Pjanic. Il dialogo col Barcellona è stato avviato, perché tutti hanno interesse che la partita a scacchi non abbia perdenti. Nella vicenda c’è interesse tecnico di Max Allegri, ma anche l’attenzione della società catalana, indaffarata a dimezzare il monte stipendi. Le norme della Liga sono stringenti e devono trovare il modo di poter ritesserare Leo Messi. E Miralem con i suoi 8,5 milioni netti di stipendio per i prossimi tre anni è un peso non indifferente per le casse blaugrana.

Pjanic a fuoco lento

Pjanic e la Juventus devono aspettare. Sanno che il tempo è un loro alleato e che ci vorrà agosto inoltrato. Da parte sua Miralem evidentemente ha già da tempo sposato questa soluzione. Dal suo entourage arrivano segnali espliciti: è pronto anche a qualche sacrificio economico pur di rimettersi in gioco con la maglia che ha indossato per quattro stagioni. Voleva togliersi lo sfizio di giocare con Leo Messi, ma l’avventura a Barcellona non ha avuto un lieto fine sul campo.