Calciomercato Juventus, cessione ufficiale | Parte in prestito

Calciomercato Juventus, cessione ufficiale dei bianconeri. Il difensore si trasferisce in Spagna con la formula del prestito

Non si muove solamente per quanto riguarda la Prima Squadra la Juventus del presidente Agnelli. Ma come detto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, la società bianconera sta cercando di mettere a punto tutti i dettagli anche per quanto riguarda l’Under 23 e la squadra femminile. La prima ha come obiettivo minimo quello di ripetere i playoff; la seconda invece ha l’obbligo quasi di continuare a vincere in Italia dopo quattro scudetti consecutivi e cercare un exploit in Europa.

Per questi motivi comunque non si ferma nemmeno il mercato delle squadre minori. Infatti la Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto del classe 2002 Paolo Gozzi Iweru. Il difensore centrale se ne va in Spagna, in Segunda Division, al Fuenlabrada.

